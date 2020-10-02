В минприроды прокомментировали инцидент в «Оленьих Ручьях»: «За безопасность посетителей учреждение ответственности не несет»

Министерство природных ресурсов Свердловской области прокомментировало инцидент с падением камня на голову посетителя на оборудованной тропе. За возможность воспользоваться туристическим маршрутом житель Екатеринбурга Александр Белоусов заплатил 250 рублей. Но, судя по ответу чиновников, оборудованная туртропа и не должна быть безопасной. «Согласно уставам, [администрации природных парков] несут ответственность за безопасность и здоровье своих работников, ответственность за обеспечение безопасности посетителей природных парков в уставной деятельности учреждений отсутствует», – говорится в ответе на запрос редакции «Нового Дня».

В ведомстве Алексея Кузнецова также сообщили, что плата с посетителей за вход на территории природных парков не взимается. «Учреждениями, осуществляющими управление природными парками в соответствии с уставной деятельностью оказывается платная услуга «предоставление оборудованных туристских маршрутов парка (троп)». Прейскурант составляется на основании калькуляции, и согласовывается министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Плата, которая взимается за пользование дополнительными услугами учреждения, направляется на обеспечение содержания туристской инфраструктуры (турмаршруты, тропы, стоянки, малые архитектурные формы и другая инфраструктура природных парков), а также сбор и вывоз бытового мусора, оставляемого посетителями природных парков», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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