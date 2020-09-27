В «Оленьих Ручьях» упавший камень разбил голову туристу: «Благодарю Бога, что камень прилетел не детям»

Уральский политолог Александр Белоусов пострадал от упавшего камня в парке «Оленьи Ручьи». Булыжник свалился на голову туриста. «Со скалы мы спустились по лестнице (она на фото) к воде, ходили, бродили и ничего не подозревали, пока сверху мне на голову не приземлился увесистый камень», – сообщил он.

По словам политолога, с помощью других посетителей парка он смог добраться до парковки, затем сам сел за руль и доехал до Нижнесергинской больницы, где ему оказали медицинскую помощь. «Вел себя аккуратно. Ходил строго по маршрутам. И все же получил травму. Это мог быть камень большего размера и тогда это был бы последний мой поход на «Оленьи Ручьи». Рядом со мной было двое детей и я благодарю Бога, что камень прилетел мне, а не им. И я точно знаю одно. В Оленьих Ручьях не безопасно. Там могут пострадать дети. Так быть не должно», – рассказал Белоусов.

Он сообщил о происшествии сотрудникам парка, однако реакция была неожиданной. «К сожалению, у охранника мой рассказ вызвал только смех. На мое предложение руководству «Оленьих Ручьев» связаться и обсудить меры усиления безопасности, сотрудники не отреагировали. Из чего я делаю вывод, что никто не заинтересован в том, чтобы сделать один из наших лучших природных парков по-настоящему безопасным», – добавил посетитель парка.

Сам Белоусов сказал «Новому Дню», что сейчас с ним все в порядке, рана оказалась небольшой. Однако он намерен привлечь внимание к ситуации, поскольку на его месте может оказаться другой человек или ребенок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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