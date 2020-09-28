В «Оленьих ручьях» не знают о происшествии с туристом, получившим травму

В природном парке «Оленьи ручьи» не знают о происшествии с туристом, получившим вчера травму на оборудованном маршруте. Заместитель директора парка Елена Сорокина в беседе с «Новым Днем» сообщила, что вчера ее не было на рабочем месте и что она для начала должна узнать, что произошло.

Директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в комментариях под постом пострадавшего туриста предложила обращаться к руководству парка.

Напомним, накануне екатеринбуржец Александр Белоусов сообщил, что во время прогулки в парке по оборудованной тропе ему на голову упал камень. Травма, к счастью, оказалась не очень серьезной – помощь туристу оказали другие посетители. В администрации «Оленьих ручьев» никак не отреагировали на происшествие, в итоге Белоусов самостоятельно добирался до Нижнесергинской больницы, где ему сделали перевязку. «К сожалению, у охранника мой рассказ вызвал только смех. На мое предложение руководству «Оленьих ручьев» связаться и обсудить меры усиления безопасности, сотрудники не отреагировали. Из чего я делаю вывод, что никто не заинтересован в том, чтобы сделать один из наших лучших природных парков по-настоящему безопасным», – добавил посетитель парка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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