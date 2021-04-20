Вход в Ботанический сад сделали платным

С завтрашнего дня для всех посетителей вход в ботанический сад УрО РАН будет платным. За разовую прогулку надо будет заплатить 150 рублей, абонемент на месяц стоит 1500. Бесплатно обещают пускать детей, пенсионеров, инвалидов и иных льготников.

«Уважаемые посетители! С 21 апреля 2021 года вход на территорию Ботанического сада УрО РАН платный (территория сада является особо охраняемой природной территорией Федерального значения). Стоимость одного посещения: 150,00 руб. Стоимость абонемента (посещение в течении месяца с момента приобретения абонемента): 1 500,00 руб», – такое объявление появилось сегодня в соцсетях Ботанического сада (орфография и пунктуация авторские).

Бесплатно будут пускать детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов и других льготников, список всех категорий есть здесь.

Свое решение администрация сада обосновывает тем, что установить платный вход позволяет постановление правительства России от 13 июля 2020 года № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц [...] за посещение особо охраняемых природных территорий». Билеты можно приобрести непосредственно на входе в сад, в кассе павильона.

В комментариях екатеринбуржцы негативно отреагировали на эту информацию. «Дожили», – сетуют комментаторы. «Жаль, конечно... Но всем нужны деньги», – пишут в соцсетях.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которым привязал стоимость посещения природных парков Свердловской области к прожиточному минимуму, установленному правительством РФ (в 2021 году – 12 702 рубля). Документ устанавливает плату за вход в «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и другие лесопарки. Платным с 2031 года будет даже вход на Шарташ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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