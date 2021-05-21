Прокуратура временно отменила плату за вход в Ботанический сад

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проверила, насколько законно Ботанический сад ввел плату за посещение особо охраняемой природной территории. Как оказалось, были допущены нарушения – директор парка не согласовал оплату с Министерством науки и высшего образования РФ, хотя должен был.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, внесен протест на приказ о платном входе. Теперь посещение снова бесплатное, правда, это временно. Как только все юридические формальности будут улажены, Ботанический сад снова может стать платным.
Напомним, с 21 апреля вход в Ботанический сад стал платным. Стоимость разовой прогулки – 150 рублей, абонемент на месяц – 1500 рублей. Бесплатно обещали пускать детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов и других льготников.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 21.05.21
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