В загородных лагерях Свердловской области начинается вторая смена, путевки еще есть

На этой неделе в загородных лагерях Свердловской области начались заезды на вторую смену. Условия не поменялись: ребенок должен быть здоров и иметь справку об эпидблагополучии адреса. Те, кому удалось отдохнуть в первую смену, говорят, что влияние коронавируса не ощущалась: дети отдохнули хорошо. На вторую смену еще есть места.

Некоторые загородные лагеря уже начали вторую смену, сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Например, заезды в «Красную гвоздику» и «Чайку» прошли 20 июля, в «Маяк» – сегодня. Другие только готовятся принять детей: «Мечта» открывает вторую смену завтра, «Бригантина» – 25 июля, «Приозерный» – 26 июля. Во многие лагеря еще есть свободные путевки. Информацию о наличии публикуют районные отделы образования на официальных сайтах администраций. Например, на сегодняшний день в Железнодорожном районе Екатеринбурга еще есть места в «Бригантину», «Приозерный» и лагерь имени Гайдара. Стоимость колеблется от 5 до 11 тысяч рублей за 2 недели.

Условия для поездки в лагерь сохранились прежними. У ребенка должна быть общая справка о состоянии здоровья и справка об эпидблагополучии адреса, которая подтверждает, что в кругу контактов нет больных коронавирусом. Дети уезжают на 2 недели, родителям не разрешены посещения, посылки тоже передавать нельзя. Большинство мероприятий будут проходить вне корпусов, на свежем воздухе.

Если до начала первой смены у многих родителей были сомнения – насколько это безопасно и интересно для самих детей, то сейчас мамы и папы говорят, что первая смена удалась и дети не хотели уезжать домой.

«Ребенок с марта сидел дома, сначала полная самоизоляция, потом с прогулками. Мы на работе, изредка бабушка приходила. Он одичал, нужно было общение с ровесниками. Лагеря ждал долго. И ничуть не пожалел, что съездил, – рассказала мама одного из детей, которые отдыхали в «Красной гвоздике» и уже вернулись домой. – Дискотеки были на улице, много спортивных мероприятий, кружков мало было, но ему и неинтересно такое. Сейчас ищем путевку на третью смену».

Напомним, с начала работы загородных лагерей было выявлено два случая коронавируса у сотрудников. Первый зафиксировали в самом начале июля, когда лагерь «Зарница» под Березовским только-только принял детей. Три отряда отправили домой под меднаблюдение. Второй случай произошел как раз в «Красной гвоздике»: 16 июля стало известно, что заболел сотрудник учреждения. Симптомы ОРВИ появились после сдачи теста на коронавирус, который был отрицательным и делался до заезда. Родителям детей, которых до окончания смены отправили домой из-за коронавируса, обещали вернуть часть денег, либо предоставить путевки в лагерь на другие смены.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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