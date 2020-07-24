Скончалась девочка, пострадавшая в ДТП на перекрестке Стачек – Энтузиастов

Сегодня скончалась восьмилетняя Лиза, которая пострадала в ДТП на перекрестке Стачек – Энтузиастов в декабре прошлого года. «Лизонька стала ангелочком... Её больше нет, как и меня..." – написала ее мама Татьяна Пушкарева в инстаграме.

Напомним, жуткая авария произошла на перекрестке, где местные жители задолго до этого ДТП требовали установить светофор. 23 декабря 2019 года на пересечении дорог столкнулись «Форд Куга» и «УАЗ патриот». От столкновения отечественный автомобиль развернуло и отбросило на трех пешеходов – мужчину и двух девочек, стоящих на тротуаре.

Это были 38-летний Максим, его восьмилетняя дочь Лиза и подруга девочки. Максим скончался на месте, Лиза попала в реанимацию, вторая девочка не пострадала.

Как оказалось, УАЗ ехал по главной, ему должен был уступить дорогу фургон, который двигался по второстепенной дороге. Но знак «Стоп», который был установлен до перекрестка, упал и валялся в снегу – днем ранее его снес участник другой аварии. Водитель «Форда» не знал, что должен был уступить, он ехал справа от УАЗика. После жуткой аварии дорожники тут же установили знак «Стоп». Несколько дней назад на злополучном перекрестке все-таки установили светофор, это за свой счет сделал депутат Алексей Вихарев – администрация города на эти цели денег не нашла.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 24.07.20

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