Вылетевший на тротуар УАЗ убил мужчину и покалечил его 8-летнюю дочь (ФОТО)

В Екатеринбурге расследуются обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина и получила тяжелую травму 8-летняя девочка, оба пешеходы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, сегодня в 08:50 у дома по адресу: ул. Стачек, 36, автомобиль «Форд Куга» столкнулся с машиной «УАЗ Патриот». От столкновения отечественный автомобиль развернуло и отбросило на трех пешеходов – мужчину и двух девочек, стоящих на тротуаре.

В результате ДТП 38-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Его восьмилетняя дочь с предварительным диагнозом «тяжелая черепно-мозговая травма» доставлена в детское лечебное учреждение. Вторая девочка не пострадала.

На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Представителями МВД произведены замеры и составлены процессуальные документы. Причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации

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