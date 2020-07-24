В Нижних Сергах восстанавливают горячее водоснабжение

В Нижних Сергах четвертый день спасатели и волонтеры устраняют последствия сильного наводнения. Они помогают местным жителям расчищать дворы и проходы к жилым домам. Из зоны ЧС вывезено уже более 2 тысяч кубометров мусора.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в городе установлены два пешеходных моста по улице Жукова. Также обустраиваются временные переходы к домам, попавшим в зону подтопления. Коммунальные службы отсыпают грунтом размытые дороги, вчера эти работы проводились в переулке Школьном, на улицах Свердлова и Металлургов. Сейчас в городе восстанавливают горячее водоснабжение. Подача холодной воды уже возобновлена.

С сегодняшнего дня начались выплаты материальной помощи жителям, чье имущество пострадало в результате паводка. В муниципалитете появились пункты выдачи питьевой воды в бутылках и продуктовых наборов.

«Мониторинг зоны подтопления и проведения аварийно-восстановительных работ осуществляется ежедневно специалистами МЧС с применением двух беспилотных летальных аппаратов. Это позволяет штабу по ликвидации последствий ЧС комплексно оценивать ход восстановительных работ», – сообщили в ведомстве.

Нижние Серги, Валентина Ярославцева

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