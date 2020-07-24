В закрытом военном поселке прошла инаугурация нового главы

В закрытом поселке Свободный вступил в должность новый глава – бывший начальник местной полиции Александр Иванов. Об этом рассказал «Новому Дню» депутат заксобрания Вячеслав Погудин, который присутствовал на церемонии.

Место главы ЗАТО Свободный стало вакантным после того, как в марте скончался прежний глава, 60-летний Владимир Мельников. После его смерти дума назначила конкурс, в котором и победил начальник местной полиции.

Как уже сообщал «Новый День», именно в Свободном в Свердловской области неожиданно оказался самый большой процент избирателей, проголосовавших против поправок к Конституции. «Нет» поправкам в ЗАТО Свободный сказали 46,52% избирателей, «да» – 52,74%.

Свободный, Евгения Вирачева

Свободный. Другие новости 24.07.20

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