Лидером протестного голосования на Урале стал город Свободный

Самый большой процент избирателей, проголосовавших против поправок к Конституции, на Среднем Урале оказался в закрытом городе Свободный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным нет поправкам в ЗАТО Свободный сказали 46,52% избирателей, да – 52,74%. На втором месте – Пелым: за – 55,12%, против – 42,91%. В Екатеринбурге против поправок проголосовали от 33,29% (Железнодорожный район) до 37,72% избирателей (Ленинский район). Самая низкая явка по области оказалась в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга – 40,48% (в целом по городу – около 42%).

Самую большую лояльность продемонстрировали жители дотационного Волчанска. В голосовании приняли участие 81,62% избирателей, из них за поправки проголосовали 88,01%, против – 10,78%.

Всего, по последним данным облизбиркома, явка на Среднем Урале составила 51,55%. За поправки проголосовали 65,99% уральцев, против – 32,94%. Недействительными признаны 1,07% бюллетеней.

На данный момент ЦИК обработал почти 99,7% бюллетеней. В целом по стране поправки поддержали 77,97% избирателей, проголосовали против – 21,22%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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