Снова разногласия: Креков заявил, что коек для больных Covid-19 в области хватает

Оценки областных и муниципальных властей по ситуации с Covid-19 снова не совпали. Муниципалам коек по-прежнему не хватает. А в областном правительстве говорят, что в Свердловской области каждый день освобождаются по 500-600 специализированных коек, и в целом их хватает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о росте свободного коечного фонда заявил сегодня на онлайн-брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «У нас продолжается процесс освобождения коек. Сегодня опять выздоровело более 450 человек, это существенно больше выявленных заболевших. Цифра заболевших и выздоровевших постепенно снижается, думаю, через недели две выйдем на рубеж, когда у нас число выздоровевших будет больше, чем общее число заболевших. То, что сегодня происходит, когда ежедневно освобождается около 500-600 коек, приводит к тому, что ежедневно освобождается около 2-3% коечного фонда», – заявил он.

По данным ежедневного мониторинга, которые публикует аппарат полномочного представителя президента России в УрФО, на 24 июля в Свердловской области заняты 76,7% специальных «ковидных» коек (5253 места). Несмотря на большое число выздоровевших за сутки, о котором также напомнил Креков – больше 400 человек, – со вчерашнего дня ситуация практически не изменилась. По данным на 23 июля было свободно 5 206 коек. Таким образом, официальная статистика на разных уровнях власти «не бьется».

О том, что свободных коек не только не становится больше, но и совсем наоборот, говорят и в территориях. Например, мэр Тавды Виктор Лачимов заявил, что его районная больница не справляется с возросшим числом пациентов. «Мы открыли дополнительно 40 инфекционных коек в бывшем здании роддома. Остался еще один этаж, и я чувствую, что еще мы будем открывать. Но до бесконечности это невозможно делать, сами понимаете. Сегодня наша больница, к сожалению, не справилась с санитарными нормами, все врачи переболели. Мы идем к ним спасать свое здоровье, а они больные работают и заражают других. Вот сегодня идет разбор полетов», – сообщил Виктор Лачимов.

Непростая ситуация и в Нижнем Тагиле. По данным издания «Между строк», число тагильчан, заразившихся коронавирусом, перевалило за тысячу. В местной инфекционной больнице находятся 219 пациентов, в санатории «Руш» – 125 человек со средней тяжестью заболевания. Стационар городской больницы № 1, перепрофилированный для оказания помощи больным пневмониями и ОРВИ, заполнен. В учреждении сейчас находятся 275 пациентов. На базе оздоровительного центра «Сосновый бор» развернуто 50 мест для временного пребывания пациентов с лёгким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков там остаются 45 тагильчан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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