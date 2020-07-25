Руководителя екатеринбургского отделения «Трансперенси» Екатерину Петрову последней выпустили из ОП в Казани

Из отдела полиции № 16 отпустили всех задержанных сегодня во время лекции штаба «Трансперенси», последней только что вышла Екатерина Петрова. По словам активистки, со всеми участниками лекции провели беседу, у мужчин записали голос. Официально правоохранители связывают задержания с угрозой террористической деятельности.

Как рассказала Екатерина Петрова корреспонденту «Нового Дня», буквально только что ее выпустили из отдела полиции №16 города Казань. «Нас продержали час около входа в отдел полиции и еще около трех часов внутри. Якобы кто-то позвонил с телефона собственника здания, где мы читали лекцию, на номер 112 и сообщил о готовящемся теракте в здании мэрии Казани. После чего нас всех забрали в отделение полиции», – сообщила Екатерина Петрова «Новому Дню».

По словам активистки, у всех задержанных досмотрели личные вещи. А у мужчин еще записали на аудио голоса, поскольку звонивший говорил мужским голосом. После чего задержанных стали отпускать. Последней вышла сама Екатерина Петрова.

Добавим, что активистка до последнего не связывала задержание со своей профессиональной деятельностью. Но, по ее словам, владелец здания (Марс Хайруллин – прим. Ред) сообщил, что к его акциям еще никогда не было такого внимания правоохранителей. Екатерина должна была прочитать в Казани лекции про коррупцию. Первой темой были контракты на строительство школ, которые почему-то провели по «ковидным» основаниям. Второй темой лекции были закупки, посвященные СМИ и противодействию экстремизму.

Как ранее писал «Новый День», сегодня вечером руководитель екатеринбургского отделения антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова была задержана в Казани. Сотрудники ОМОН ворвались в штаб «Объединенных демократов» в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших. Всех задержанных отправили в отделение полиции №16.

Заместитель директора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов ранее рассказал «Новому Дню», что всего было задержано 16 человек.«Вроде как речь идет не о претензиях к нашему штабу, к Екатерине Петровой. Некие претензии есть к владельцу здания, где проходила лекция – Марсу Хайруллину. Он известный в Казани активист, связанный с сохранением исторических объектов. Задержание как-то связано с террористической деятельностью. По информации, которая есть у нас – она не точная – якобы с телефона Хайруллина совершался некий звонок», – рассказал Илья Шуманов.

Екатеринбург, Казань, Ольга Тарасова

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