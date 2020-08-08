Лекцию екатеринбургской юристки Петровой про нарушения на госзакупках снова прервала полиция

Лекцию о нарушениях в сфере государственных закупок, которую читала сотрудница Transparenсy International Екатерина Петрова снова прервала полиция. На сей раз выступление екатеринбургской юристки проходило в городе Иванове. В лекторий пришли сотрудники полиции. С чем связано внимание правоохранителей, пока неизвестно.

Как рассказали «Новому Дню» коллеги Петровой из Transparenсy International, лектора и слушателей не задержали, но полиция не уходила. В конце концов, правоохранители покинули помещение.

Напомним, похожая история случилась во время лекции Петровой в Казани. Екатерина рассказывала местным общественникам о той же теме – нарушениях в сфере государственных закупок. В помещение пришли полицейские и отвезли всех участников в отделение. Нас продержали час около входа в отдел полиции и еще около трех часов внутри. Якобы кто-то позвонил с телефона собственника здания, где мы читали лекцию, на номер 112 и сообщил о готовящемся теракте в здании мэрии Казани. После чего нас всех забрали в отделение полиции», – сообщала тогда Екатерина Петрова «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.08.20

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