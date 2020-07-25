Известную екатеринбургскую общественницу Екатерину Петрову задержали в Казани (Обновлено)

Представители штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге сообщили, что их руководителя, известную общественную активистку, контролировавшую честность госзакупок Екатерину Петрову задержали во время лекции в Казани. Лекция была посвящена контролю над госзакупками. Обстоятельства задержания выясняются.

«Руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова задержана в Казани. Сотрудники ОМОН ворвались в штаб «Объединенных демократов» в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших. Причина задержания достоверно неизвестна. Сейчас все задержанные находятся в отделе полиции №16 (Япеева, 10). Мы выясняем обстоятельства задержания и будем держать вас в курсе развития событий», – такой пост появился на странице «Трансперенси» в Фейсбуке.

Пока известно, что задержанные находятся в отделе полиции. По предварительной информации, у правоохранителей внезапно появились претензии к владельцу здания, где должна была проходить лекция.

Екатеринбург, Казань, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Казань. Другие новости 25.07.20

Студентка медколледжа Екатеринбурга пожаловалась муфтию Татарстана на запрет носить хиджаб. / Надели на голову пакет и засунули в багажник: все силы полиции были брошены на расследование лжепохищения. / МОБ не согласовало массовый пикет в поддержку Хабаровска, но единичные активисты вышли на площадь Труда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»