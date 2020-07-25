Замдиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказал о задержании Екатерины Петровой

Заместитель директора штаба «Трансперенси» Илья Шуманов рассказал о задержании в Казани группы общественников. Сотрудники ОМОН доставили их в дежурную часть в связи с неким делом, связанным с терроризмом. Сейчас идет опрос.

Как ранее писал «Новый День», сегодня вечером руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова была задержана в Казани. Сотрудники ОМОН ворвались в штаб «Объединенных демократов» в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших. Причина задержания достоверно неизвестна. Сейчас все задержанные находятся в отделе полиции №16.

Заместитель директора «Трансперенси» Илья Шуманов рассказал «Новому Дню», что всего задержано 16 человек. В каком статусе находятся задержанные в дежурной части полиции штабу не сообщили.

«Пока нам известно, что вроде как речь идет не о претензиях к нашему штабу, к Екатерине Петровой. Некие претензии есть к владельцу здания, где проходила лекция – Марсу Хайруллину. Он известный в Казани активист, связанный с сохранением исторических объектов. Задержание как-то связано с террористической деятельностью. По информации, которая есть у нас – она не точная – якобы с телефона Хайруллина совершался некий звонок», – рассказал Илья Шуманов.

Сейчас все 16 задержанных продолжают оставаться в отделе полиции №16. Но их нахождение там никто не комментирует. «Новому Дню» не удалось получить оперативный комментарий ни в пресс-службе МВД по Казани, ни в УМВД по Республике Татарстан.

«Участников лекции сейчас опрашивают. Сложность заключается в том, что в субботу вечером мы не можем оперативно найти адвоката, чтобы защитить права наших коллег», – сказал Илья Шуманов.

Екатеринбург, Казань, Ольга Тарасова

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