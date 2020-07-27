Свердловским пенсионерам предложат жить на 9 311 рублей в месяц

В 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров Свердловской области предлагается установить на уровне 9 311 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект уже внесен в заксобрание. В пояснительной записке говорится, что это делается для определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи.

Добавим, что на 2020 год прожиточный минимум для пенсионера – точно такой же.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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