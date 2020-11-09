Прожиточный минимум на 2021 год свердловским пенсионерам увеличат на 210 рублей

Прожиточный минимум свердловским пенсионерам в 2021 году увеличат с 9 311 до 9 521 рубля в месяц. Законопроект уже поступил в заксобрание.

Как уже сообщал «Новый День», в августе заксо решило установить этот показатель на уровне 9 311 рублей. Но после внесения проекта федерального бюджета решило пересмотреть. Там прожиточный минимум пенсионера равен 10 022 рублям.

Новую сумму рассчитали по формуле. Сложили 8486 и 8962 рубля – прожиточный минимум свердловского пенсионера за I и II квартал 2020 года; затем сложили 8944 и 9422 рубля – тот же показатель по РФ. Первую сумму – 17 448 рублей – разделили на вторую (18 366), а полученный результат умножили на величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год, заложенную в проекте федерального бюджета. Получился ровно 9 521 рубль.



Екатеринбург, Евгения Вирачева



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