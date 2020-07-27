На Среднем Урале стали строить меньше жилья, а сам процесс подорожал

В первом полугодии 2020 года в Свердловской области снизилось количество нового жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, в расчете на 1000 человек в 2020 году построили 155,1 кв м жилья, тогда как в первом полугодии 2019 года – 163,2 кв м.

В общей сложности в январе-июне 2020 г. было введено в эксплуатацию 751,7 тыс. кв. метров жилья, при этом 82,6 тыс. кв. метров построили сами свердловчане на своих садовых участках.

Кроме того, статистики отмечают существенный рост средней стоимости строительства. В первом полугодии 2019 года построить один квадратный метр жилья можно было за 43 781 рубль, а в 2020 – уже за 47 601.

При этом потребительский спрос на жилье падает, и тенденция эта может продолжиться, несмотря на все меры поддержки отрасли. В июне на совещании в полпредстве заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин уточнил, что процент продаж в новостройках не превышает 40%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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