На Урале продолжает падать спрос на жилье – сотни тысяч метров, сданные по нацпроекту, могут оказаться невостребованными

В период жестких карантинных мер в регионах Урала практически не останавливались стройки, как это было в Москве и Подмосковье. Однако темпы ввода жилья в УрФО оставляют желать лучшего. Даже в удачном 2019 году из всех шести субъектов только Свердловская область выполнила целевые показатели нацпроекта «Жилье» по объему строительства. Об этом сообщил сегодня на совещании полпред президента в УрФО Николай Цуканов. По его словам, план на 2020 год для всех регионов составляет 7,7 млн квадратных метров, а за полгода введено только 1,652 млн. В свою очередь, глава минстроя России Владимир Якушев подчеркнул, что несмотря на коронавирус, «показатели ввода жилья, предусмотренные нацпроектом, не ушли на второй план». В Свердловской области в этом году из 2,6 млн квадратных метров пока сдано только 0,6 млн. Такие данные привел губернатор Евгений Куйвашев.

Однако и выполнение показателей – чревато для застройщиков. Уже сейчас потребительский спрос на жилье падает, и тенденция эта может продолжиться, несмотря на все меры поддержки отрасли (включая покупку квартир в новостройках корпорацией «Дом.РФ», на что было выделено около 50 млрд рублей). Заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин уточнил, что сейчас из половины строящегося в регионах УрФО жилья больше половины – 52% – будет сдано до конца этого года. «При этом процент продаж не превышает 40%», – подчеркнул он.

По его информации, в регионах Урала удовлетворено 4,5 тысячи заявок на субсидированную ипотеку по ставке 6,5% на общую сумму 9,2 млрд рублей. Но этого по-прежнему мало. По словам Куйвашева, цены на жилую недвижимость, особенно в крупных городах, таковы, что льготные кредиты по таким параметрам просто не проходят. В правительство внесли предложение увеличить максимальную стоимость жилья по субсидируемым программам ипотеки с 3 до 5 млн рублей, но только для городов с численностью населения больше миллиона человек, плюс предложение снизить ставку с 6,5% до 2%. «Жилье в крупных городах для семей со средним достатком труднодоступно», – объяснил он.

Помимо этого, в числе проблем с реализацией уже построенной или строящейся недвижимости полпред президента назвал отсутствие инфраструктуры. Нередко новостройки появляются там, где нет школ, детских садов, поликлиник и больниц, общественного транспорта. «Мы должны продавать не метры квадратные, а комфортную среду. Если нет дорог и детских садов, понятно, что люди не очень охотно приобретают такое жилье. Надо подумать над индикативными показателями комплексной застройки, чтобы возле жилья появлялась социальная инфраструктура. Без этого построенное крайне сложно продать», – сказал Николай Цуканов.

Отметим, что в начале ситуации с коронавирусом спрос на жилье, особенно по программам ипотечного кредитования вырос. Об этом «Новому Дню» сообщали представители банковского сектора Уральского региона. Однако вскоре ситуация поменялась. Из-за падения спроса, вызванного коронавирусным кризисом, в России сократились и объемы ввода в эксплуатацию жилья, просев сразу на 5%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.20

Автобусы, шатры и корты: на Урале спешно готовят площадки для голосования во дворах. / В «Почте России» объяснили, почему посылки, отправленные за рубеж, застряли на 3 месяца. / Избирательные участки принимают первых посетителей – с заявлениями о голосовании на дому (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»