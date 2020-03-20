Уральцы расхватывают ипотеку в банках – за месяц спрос вырос на 15%

Продолжительное падение курса рубля и страх перед новым экономическим кризисом спровоцировали волну интереса к ипотеке. Люди торопятся купить жилье в кредит по действующим ставкам, которые могут измениться в ближайшие дни.

Практически во всех опрошенных РИА «Новый День» банках отмечают повышенный спрос на ипотеку, причем эта тенденция продолжается с начала 2020 года. Свердловский филиал ВТБ за январь-февраль провел 1 500 ипотечных сделок, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В марте количество заявок на жилищный кредит превысило средние значения уже на 15%.

В УБРиР сообщили, что в марте количество заявок на ипотеку увеличилось в два раза по сравнению с началом года. При этом выросла и средняя сумма займа – на 27% по сравнению с мартом 2019 года.

«Мы отмечаем в Свердловской области двукратный рост документально оформленных заявок на кредиты, как год к году, так и месяц к месяцу: в январе 2020 года в банк за выдачей ипотеки обратилось 529 клиентов, в феврале – 594 (рост на 12% месяц к месяцу). В последний месяц мы отмечаем возросший спрос клиентов по этому продукту, многие спешат закрыть сделки в кратчайший срок, опасаясь сильной волатильности на рынках», – сообщили агентству в пресс-службе банка «Открытие».

Незначительное снижение спроса на ипотеку наблюдается только в Уральском банке Сбербанка. По их статистике, с 1 по 16 марта в Екатеринбурге было выдано 506 жилищных кредитов, за этот же период в феврале – 534. Средняя сумма ипотечного кредита существенно не изменилась – это около 2,15 миллиона рублей.

Банковские специалисты отмечают, что интерес к ипотеке вызван, в том числе, возможностью рефинансировать действующие кредиты. Однако дальнейшая динамика ставок в 2020 году будет зависеть от экономической ситуации и действий Банка России.

«Оценить, насколько сильно могут возрасти ставки, сейчас сложно – многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и от того, насколько сохранятся эпидемиологические меры по коронавирусу. На ситуацию с ипотечными ставками влияет не столько обвал рубля, сколько рост неопределенности в отношении экономики – что увеличивает для банков оценку рисков, и снижение готовности населения хранить свои сбережения в рублях. Впрочем, если Банк России будет готов рефинансировать ипотеку через специализированный инструмент поддержки банков и по низкой ставке (допустим 6-6,5%) и временно ослабить регуляторные нормативы при расчете достаточности капитала, изменение ставок по ипотеке может быть не столь большим», – отмечают в пресс-службе банка «Открытие».

Руководитель ипотечного направления УБРиР Анна Абабкова считает, что в условиях снижения курса рубля люди наоборот активнее вкладывают деньги в недвижимость – это показывает опыт предыдущих лет.

«Даже на фоне роста ставок существенного снижения спроса не предполагается. Другое дело, что банки начнут требовательнее относиться к заемщикам и заключать договоры в основном с проверенными кредитоспособными клиентами», – отмечает специалист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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