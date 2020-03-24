В российских банках начали расти ставки по ипотеке

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке на фоне обвала рубля и падения мировых цен на нефть. Ипотечные кредиты дорожают, несмотря на то, что Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых При этом некоторые кредитные организации решили повысить ипотечные ставки еще до пятничного решения Центробанка. Ряд других игроков заняли выжидательную позицию, наблюдая за развитием ситуации.

Так, с 17 марта поднял ставки по ипотеке Росбанк, с 18 марта – Райффайзенбанк, передает «Прайм». С 13 марта скорректировал условия по ипотеке ЮниКредит Банк, повысив ставку только для новых клиентов, но и для тех, кому ранее была одобрена заявка, пишет «Российская газета». С этого же дня ипотечные ставки поднял Транскапиталбанк. В пятницу, 20 марта, решил изменить ипотечное предложение банк «Открытие», повысив ставки на 1,5 процентных пункта. Скорректировать ипотечные ставкам собирался также банк «Зенит».

Представители банков повышение ставок по ипотеке объясняют ситуацией на финансовом рынке на фоне лихорадки на мировых рынках, спровоцированной нефтяным обвалом после развала сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса.

Как считают в банке «Хоум Кредит», на фоне решения ЦБ по ключевой ставке в ближайшее время кредитные организации займут выжидательную позицию, отказавшись от изменения ставок по кредитам. С этим мнением согласились в «ОТП Банке». В финансовой организации заявили, что будут внимательно наблюдать за ситуацией на рынке и с учетом этого принимать решение по ставкам. Об этом же заявили и в ВТБ, МКБ, «Уралсибе».

В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ сохраняет прогноз снижения ставок по ипотеке к 2024 году, несмотря на ситуацию с обрушением нефтяных цен и резким падением рубля. По ее словам, в Центробанке ожидают снижения ипотечных ставок до 7-8% в период до 2024 года. «Как будут вести себя ставки в этом году, во многом зависит от развития ситуации [на финансовом рынке]», – отметила Набиуллина.

Москва, Наталья Петрова

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