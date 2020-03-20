Набиуллина дала прогноз банковских ставок по ипотеке

Банк России сохраняет прогноз снижения ставок по ипотеке к 2024 году, несмотря на ситуацию с обвалом рубля и падением цен на нефть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы рассматривали потенциал снижения ставок к 7-8% в период до 2024 года, и в этот период этот потенциал сохраняется, – сказала она. – Как будут вести себя ставки в этом году, во многом зависит от развития ситуации».

Ранее агентство Bloomberg опросило трейдеров и представителей ряда крупнейших мировых нефтекомпаний – согласно худшим прогнозам, во втором квартале стоимость Brent может рухнуть до $5 за баррель.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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