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Пятница, 20 марта 2020, 17:14 мск

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Набиуллина дала прогноз банковских ставок по ипотеке

Банк России сохраняет прогноз снижения ставок по ипотеке к 2024 году, несмотря на ситуацию с обвалом рубля и падением цен на нефть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы рассматривали потенциал снижения ставок к 7-8% в период до 2024 года, и в этот период этот потенциал сохраняется, – сказала она. – Как будут вести себя ставки в этом году, во многом зависит от развития ситуации».

Ранее агентство Bloomberg опросило трейдеров и представителей ряда крупнейших мировых нефтекомпаний – согласно худшим прогнозам, во втором квартале стоимость Brent может рухнуть до $5 за баррель.

Москва, Татьяна Дорофеева

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© 2020, РИА «Новый День»

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