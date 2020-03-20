Возможен худший сценарий: нефть может упасть в цене до $5 за баррель

Цена на нефть может продолжить падение и преодолеть планку в $20 за баррель. Об этом заявили трейдеры и представители ряда крупнейших мировых нефтекомпаний, опрошенные агентством Bloomberg. Согласно худшим прогнозам, во втором квартале стоимость Brent может рухнуть до $5 за баррель.

Из 20 опрошенных респондентов 18 заявили, что цена за баррель Brent дойдет до $20 за баррель и рискует снижаться и дальше. При этом стоимость американского «черного золота» окажется ниже еще на $3-5. Такая ситуация может продержаться от нескольких недель до конца этого года, полагают трейдеры. При этом планку в $20 за баррель цены могут преодолеть уже в середине апреля, считает директор индийской нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp. Р.Рамачандран.

В инвестбанках также считают, что цены продолжат падение, при этом «медвежий» прогноз Citigroup предполагает стоимость Brent в $5 за баррель уже во втором квартале. Согласно базовому сценарию, средняя стоимость Brent составит $17 за баррель.

Причины резкого снижения цен – в пандемии коронавируса, из-за которой ряд стран ввели всевозможные ограничения, а также в сорванной договоренности России с ОПЕК об очередном сокращении добычи. Обвал нефтяных котировок несет серьезные риски для экономики многих стран от Латинской Америки до Ближнего Востока. Пока цены регулярно тестируют новые минимумы, отмечает «Интерфакс» – так, 18 марта они снижались до минимума 2002 и 2003 года: Brent до минимальных с 2003 года $24,52 за баррель, WTI – до минимума с 2002 года $20,05 за баррель. Волатильность котировок сравнима с той, что фиксировалось в январе 1991 года, когда началась война в Персидском заливе, и схожа с той, что отмечалась в 2008 году в разгар мирового финансового кризиса.

Сегодня цены отыграли часть падения: стоимость майских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures к 12:20 мск составляет $30,37 за баррель, это на $1,9 (6,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Некоторые трейдеры высказывают предположение, что падение цен продлится до тех пор, пока для части нефтедобывающих компаний добыча станет невыгодной, и они не уйдут с рынка. Так, аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co. Чжан Чэньфэн напоминает, что себестоимость добычи американской сланцевой нефти составляет около $20 за баррель. По его мнению, цена WTI упадет ниже этого порога.

Эксперты Goldman Sachs также полагают, что цена будет снижаться и дальше, и понизили прогноз стоимости Brent на второй квартал до $20 за баррель с $30 за баррель. В Energy Aspects прогнозируют возможность падения цены уже в апреле до $10 за баррель – при этом аналитики отмечают, что после этого цена пойдет вверх, и в остальное время до конца года будут превышать планку в $20 за баррель.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало пресс-релиз, в котором объявило о понижении прогноза в базовом сценарии на среднюю цену Brent в 2020 году с $62,5 до $41 за баррель. В стрессовом варианте цена снижена с $45 до $36 за баррель.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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