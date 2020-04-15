Банки начали увеличивать первоначальные взносы по ипотеке

Получить ипотеку в России становится сложней – крупные банки начали ужесточать условия выдачи жилищных кредитов. В частности, финансовые организации повышают минимальный размер первоначального взноса, необходимого для оформления ипотечного займа.

Согласно статистике Frank RG, в марте и начале апреля шесть банков из топ-30 в этом сегменте изменили требования к первоначальному взносу для ипотеки, передает РБК. Они ужесточили условия по самым популярным продуктам – кредитам на покупку готового жилья и новостроек.

Так, банк «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер первоначального взноса по кредитам на готовое и строящееся жилье на 10 процентных пунктов – до 20%. Представитель «Открытия» пояснил, что ипотека с низким первоначальным взносом несет более высокие риски для кредиторов, особенно в кризисные периоды.

Ранее, в марте после резкого падения курса рубля и повышения волатильности на рынке крупные банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Условия, в частности, скорректировали Альфа-банк, «Дом.РФ», «Открытие», Росбанк, Транскапиталбанк, Райффайзенбанк и «Юникредит». В целом, по данным «Дом.РФ» за 4-10 апреля, ставки по кредитам на новостройки выросли на 0,07 процентных пункта (до 8,91%), на готовое жилье – на 0,08 процентных пунктов (до 9,09%).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.20

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