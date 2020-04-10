Банк России не заметил роста ставок по ипотеке

Банк России не видит массового повышения ставок по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Ключевую ставку мы сохранили неизменной, однако банки безусловно учитывают и кредитные риски, – отметила она. – Мы не думаем, что даже если будет повышение ипотечных ставок, что это будет долгосрочная тенденция. Все-таки после того как мы выйдем из этого сложного периода, связанного с пандемией, ипотека будет продолжать развиваться, а ставки будут более доступными».

Глава Банка России назвала ипотечное кредитование перспективным направлением, отметив, что по прогнозам регулятора спрос на этот продукт будет расти. «Спрос на ипотеку, тем не менее, есть, и даже был некоторые время назад повышенным. Поэтому мы ввели дистанционные механизмы получения ипотечных кредитов», – сказала Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

В Москве дворники и курьер в подвале изнасиловали незнакомую женщину. / Банки не хотят пересматривать кредитные договоры россиян. / Кабмин поднял лимит по ипотечным каникулам: «Не везде квартиры стоят одинаково». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»