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Пятница, 24 апреля 2020, 16:03 мск

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Центробанк России снизил ключевую ставку

Центральный банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 пунктов – до 5,5% годовых. Соответствующее решение было принято в ходе заседания совета директоров.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», – говорится в сообщении регулятора.

По мнению руководства ЦБ, сложившаяся ситуация создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса. Это в свою очередь компенсирует воздействие временных проинфляционных факторов, таких, например, как обрушение мировых цен на нефть.

Кроме того, регулятор не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки по итогам грядущих заседаний. В ЦБ также подчеркнули, что будет осуществлен переход в область мягкой денежно-кредитной политики.

Как писал «Новый День», совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%, Это решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.04.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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