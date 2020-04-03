Выход из кризиса будет долгим: в России ускорилась инфляция

В России ожидаемо ускорилась инфляция. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, выход их кризисной ситуации, в которой оказалась страна, может затянуться.

«Инфляция ожидаемо ускорилась последнее время, но годовая инфляция, тем не менее, пока еще значимо ниже 4%», – уточнила она, отметив, что последние недели марта подтверждают мнение о том, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания.

«При этом последствия от ограничительных мер для совокупного спроса – как части внешнего спроса, так и внутреннего – вероятно, будут носить более длительный характер, – признала Набиуллина. – Это будет значимым дезинфляционным фактором. При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Будем выбирать момент, когда этот потенциал сможем использовать».

Председатель Банка России также отметила, что ситуация в мире не ограничивается исключительно шоком предложения из-за вынужденной приостановки деятельности предприятий. Наблюдается также шок спроса – из-за того, что население теряет работу и источники дохода. Спад спроса может удлинить фазу выхода из кризиса, сообщила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.04.20

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