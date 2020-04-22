Прогноз: курс рубля продолжит снижение

Курс рубля продолжит падение, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ходе прямого эфире в «Инстаграм» он выразил надежду, что это будет происходить плавно, а не так, как случилось в 2009-м или в 2015 году.

«Слава Богу, власти сегодня себя и, прежде всего ЦБ, не ведут, как в прошлом кризисе в 2014-2015 годах – когда у нас резко поднялись процентные ставки, что практически убило не только предприятия, которые были с кредитами и на будущее, но и рубль, потому что дестабилизация пошла, прежде всего, по рублю, – отметил Титов. – Сейчас она (власть) этого не делает, держит ключевую ставку на прежнем уровне и даже снижает ее немножко. Поэтому считаю, что и рубль-то не реагирует на все эти серьезные изменения, пока находится в уровне плюс 12-13% от докризисного, и это не такая большая атака на нашу экономику».

Тем не менее, Титов выразил убежденность, что курс рубля все же будет снижаться. «Но надеюсь, что это будет постепенно, не обвально, как это было в 2014 году, или в 2009 году. Надо исходить из того, что рубль будет постепенно, но снижаться», – заключил он.

Стоит отметить, что сегодня российская валюта на фоне снижения мировых цен на нефть продолжила ослабление. По итогам утренних торов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 23 апреля, курс доллара на 79 копеек до 77,0416 рубля, евро – более чем на рубль до 83,6826.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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