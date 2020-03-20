Центробанк России решил не менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%, говорится в сообщении регулятора. Сегодняшнее решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Центробанк отметил, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового прогноза из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть. Однако регулятор счел ослабление рубля «временным проинфляционным фактором». При этом ЦБ допустил, что это может привести к превышению годовой инфляции целевого уровня в 4% в текущем году, однако уже в 2021 году инфляция может вернуться к целевому показателю.

«Значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью», – отмечается в сообщении регулятора. Кроме того, уверены в ЦБ, финансовую стабильность и поддержку экономике обеспечит пакет мер правительства и Банка России. «Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке», – пояснил Центробанк.

Регулятор также отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с «учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте». Кроме того, будут оцениваться риски «со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 24 апреля.

Напомним, до сегодняшнего дня Центробанк шесть раз подряд понижал ключевую ставку – один раз в текущем году (соответствующее решение было принято 7 февраля) и пять раз в 2019 году.

Москва, Наталья Петрова

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