В Свердловской области сотрудники избиркомов все еще ждут «коронавирусных» выплат

Члены участковых комиссий, которые работали на семидневном голосовании по поправкам к Конституции РФ, до сих пор не получили обещанные стимулирующие выплаты по 5 тысяч рублей. Об этом рассказала одна из подписчиц инстаграма губернатора Евгения Куйвашева.

«Ждем вашего особого распоряжения по обещанной премии для членов участковых комиссий, которые в условиях Covid-19 работали на голосовании по поправкам к Конституции. Прошло уже больше трех недель!», – написала в комментариях ekat_vera.

Ранее предполагалось, что члены УИК получат денежные выплаты до 27 июля. Но, как пояснили «Новому Дню» в областном избиркоме, задержки премий нет. В постановление комиссии 15 июля были внесены правки по дате. В новой редакции указано, что деньги будут перечислены сотрудникам избиркомов до 14 августа. Премию в 5 тысяч рублей получат все без исключения члены УИК, кто принимал участие в подготовке и проведении плебисцита с 12 июня по 2 июля. Согласно документу, на эти цели из областного бюджета дополнительно выделено 126 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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