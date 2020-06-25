За риск подхватить Covid-19 членам УИК доплатят по 5 тысяч рублей

Члены участковых и избирательных комиссий получат поощрительные выплаты за риск заразиться коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом прозвучала сегодня на заседании областного избиркома, а решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Для оказания содействия членам избиркомов выделены дополнительные средства из расчета 5 тысяч рублей на члена УИК и 3 тысячи рублей на члена ТИК. Таким образом людям компенсируют риски заразиться коронавирусом во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Как уже сообщал сегодня «Новый День», пока нет ясности по голосованию в больницах, где лечат пациентов с Covid-19. Их главврачи получили документ, в котором им предлагается два варианта организации голосования для пациентов с диагнозом Covid-19. Главврач либо должен освободить одного из медиков с доступом в «красную» зону от основных обязанностей, чтобы его включили в члены участковой избирательной комиссии и он занялся организацией голосования больных; либо после инструктажа и с соблюдением мер безопасности допустить в зону, где находятся больные, члена УИК. Но медики говорят, что зайти в «красную» зону может только медперсонал – и не весь, а лишь прошедший специальный курс подготовки. А любая бумажная продукция, побывавшая в «красной» зоне подлежит сжиганию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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