Теперь официально: у Людмилы Бабушкиной – новый советник

Бывший сотрудник пресс-службы Екатеринбургской городской думы Дмитрий Егоркин перешел на работу в заксобрание области в качестве советника спикера Людмилы Бабушкиной. Ранее «Новый День» уже предполагал такую возможность.

Как написал «Новому Дню» сам Егоркин, к своим новым обязанностям он приступил сегодня. Напомним, раньше за взаимодействие Людмилы Бабушкиной с прессой в течение нескольких лет отвечала Елена Воронова, но в июне она покинула свой пост. У Людмилы Бабушкиной есть еще один советник, Артем Рябов, но у него другой функционал, пояснили в заксо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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