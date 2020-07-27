В Екатеринбурге продолжают открываться музеи: к концу недели заработают все популярные площадки

В Екатеринбурге с каждым днем открывают свои двери для посетителей все больше музеев и галерей. К концу недели заработают и самые популярные у зрителей музей ИЗО, музей истории города и все филиалы, кроме водонапорной башни. Двери откроет и Ельцин-центр.

Как ранее писал «Новый День», после губернаторского указа от 20 июля, разрешающего музеям принимать посетителей, почти сразу заработали многие частные площадки: «Синара Арт», музей компьютеров, музей советского быта «Сделано в СССР!» и другие. Муниципальным музеям понадобилось чуть больше времени на подготовку, но уже на этой неделе можно будет посетить три крупнейшие в городе площадки.

«Все филиалы музея истории Екатеринбурга, кроме водонапорной башни, откроются 30 июля, в четверг», – сообщили в пресс-службе музея, в том числе заработает «Дом Метенкова», «Дом Маклецкого». А башня должна будет открыться в августе после более тщательной подготовки. Об экспозициях музея истории мы писали здесь.

Музей изобразительных искусств открывается тоже 30 июля, как и его подразделение – музей наивного искусства.

«За это время [что музей не принимал посетителей] мы кардинально обновили нашу главную постоянную экспозицию «Уральского художественного литья из чугуна XIX – XX веков», которая не менялась с 1986 года. Новая экспозиция представит более 260 произведений и расскажет о появлении и развитии художественного литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков. Она в большей степени посвящена Каслинскому заводу, но включает отливки и других чугунолитейных предприятий Урала, что позволяет в полной мере раскрыть феномен художественной промышленности на Урале», – рассказали в пресс-службе музея.

Кроме того, после длительных карантинных каникул посетители смогут увидеть выставку «Репин. Наследие. Ученики». В нее вошло более ста произведений живописи и графики из девяти российских музеев и частного собрания.

С 1 августа заработает музей Ельцин-центра. Арт-галерея пока остается закрытой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

Пострадавшим от паводка жителям Нижних Серег выделят компенсации из резервного фонда. / «Коляда-театр» даст бесплатный спектакль в ЦПКиО – первый после изоляции. / В Екатеринбурге отпраздновали 109 лет со дня рождения разведчика № 1 Николая Кузнецова (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»