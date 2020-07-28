«Кровь была в подъезде и во дворе», – в жилой многоэтажке прогремели выстрелы (ВИДЕО)

Минувшим вечером в районе Южного автовокзала из огнестрельного оружия ранили мужчину. Инцидент произошел в доме № 29А на улице Машинной.

Стрельба в многоэтажке. Ранен мужчина

Старшая по дому Елена рассказала «Новому Дню», в здании живет квартирантка, к которой домой зашли двое молодых людей. Между ними произошел конфликт, после чего прогремели два выстрела.

«Один из них выбежал из подъезда весь в крови. В области живота у него была рана. Второй парень тоже выбежал из дома и ушел в неизвестном направлении. В подъезде и вокруг дома было много крови. По информации от квартирантки, раненого увезли в первую областную больницу, он попал в реанимацию. В каком он сейчас состоянии – неизвестно», – рассказала «Новому Дню» собеседница.

Местные жители вызвали полицию. На месте инцидента побывали сотрудники ППС, следственный отдел и криминалисты. В полиции «Новому Дню» сообщили, что материалы переданы в следственный комитет – там оперативно предоставить комментарий не смогли.

Жители дома рассказали, что в полночь квартирантку вызывали на допрос в полицию. С тех пор дома она не появлялась.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

Екатеринбуржцу пришел счет за капремонт на 18 тысяч рублей. / В Свердловской области обнаружили еще 209 случаев коронавируса. / Крашенинников: не спешите менять Устав области в связи с изменениями в Конституции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»