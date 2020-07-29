Подозреваемый в покушении на убийство на Машинной сам сдался полиции (ВИДЕО)

Житель Челябинска, которого подозревают в покушении на убийство человека в Екатеринбурге, сам явился в правоохранительные органы и добровольно сдал орудие преступления – травматический пистолет.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, подозреваемый некоторое время размышлял, как ему жить после случившегося. С ним связались сыщики уголовного розыска и убедили, что в его же интересах лучшим выходом будет добровольная явка. Сейчас он задержан, находится в изоляторе временного содержания в городском УВД на Фрунзе, 74.

В СУ СКР по Свердловской области добавляют, что задержанному уже предъявлено обвинение в покушении на убийство, а в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. По одной из версий, конфликт произошел из-за ревности к женщине.

Напомним, 27 июля вечером жители дома по адресу ул. Машинная, 29а, услышали стрельбу. Старшая по дому Елена рассказала «Новому Дню», что в здании живет квартирантка, к которой домой зашли двое молодых людей. Между ними произошел конфликт, после чего прогремели два выстрела. «Один из них выбежал из подъезда весь в крови. В области живота у него была рана. Второй парень тоже выбежал из дома и ушел в неизвестном направлении. В подъезде и вокруг дома было много крови. По информации от квартирантки, раненого увезли в первую областную больницу, он попал в реанимацию. В каком он сейчас состоянии – неизвестно», – рассказала «Новому Дню» собеседница.

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