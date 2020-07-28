Фестиваль «Карт-бланш» за неделю собрал деньги на краску для уличных художников

Организаторы партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» за неделю собрали необходимую сумму на материалы для художников. Сбор средств был открыт на краудфандинг-платформе Planeta.ru, и на сегодняшний день на счету находится уже более 73 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку краски и кистей, стройматериалов для создания инсталляций, аренду подъемников и больших лестниц, печать постеров и другие нужды.

Напомним, «Карт-бланш» – это неформальный фестиваль стрит-арта. Его участники, в отличие от «Стенограффии» и нынешнего Pablic Art, не согласовывают акции с властями. «Карт-бланш» пройдет в Екатеринбурге в третий раз, работы на улицах городах появятся на второй неделе августа. «Уже приглашено более 50 авторов: 35 иногородних участников, 15 местных. Планируемая активность – 80-100 работ, в том числе создание нескольких муралов. Кроме того, в этом году мы бы хотели добавить в программу фестиваля публичные лекции, офлайн и онлайн встречи с художниками и деятелями арт-мира, а также воркшопы для всех желающих и экскурсии по работам фестиваля», – сообщили организаторы.

Общие затраты на третий «Карт-бланш» составят около 420 тысяч рублей. Большую часть денег уже удалось собрать за счет продажи работ художников и спонсорской поддержки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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