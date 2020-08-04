Художник Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург – теперь для нелегального стрит-арта

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) снова прилетит в Екатеринбург для участия в фестивале стрит-арта. Но на этот раз он будет создавать работы в рамках неформального «Карт-бланш», на котором художественные акции не проходят согласование властей.

О своем скором визите на Средний Урал Покрас сообщил в Instagram. Заодно он прокомментировал предыдущий скандал с «Супрематическим крестом» на площади Первой Пятилетки, созданным в рамках «Стенограффии».

Напомним, сначала гигантский крест с манифестом Малевича испортили коммунальщики, а затем против восстановления работы выступили православные.«Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство. Это настоящий текст моего восстановленного «Метасупрематического Креста» в Екатеринбурге. Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание. О новом тексте не знал никто – ни медиа, ни Стенограффия, только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст – при том, что он попал во все сми крупным планом, и возможность его прочесть была целый год», – написал художник.

Партизанский фестиваль «Карт-бланш» пройдет в Екатеринбурге в третий раз. Работы мастеров стрит-арта должны появиться в городе уже на следующей неделе. Также организаторы хотят добавить в программу мероприятия, публичные лекции и офлайн-встречи с художниками.

Что касается «Стенографии», то в этом году ее команда проиграла тендер московской компании ООО «Коннект». Официальный фестиваль теперь называется Public Art, а фестивальные проекты вызвали неоднозначную оценку екатеринбуржцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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