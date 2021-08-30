Покрас Лампас сделал новую работу в центре Екатеринбурга – о разбитых окнах (ФОТО)

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сделал рисунок для фестиваля «Карт-Бланш». Об этом он сообщил в своем instagram. Граффити расположено на Пушкина, 24, в Литературном квартале. Работа названа «Теория разбитых окон». По этой теории, если в здании разбили окно, и его долго не заменяют, то скоро в нем не останется ни одного целого окна.

Также художник анонсировал еще одну работу: в заброшенной больнице в Зеленой Роще.

Покрас Лампас уже не раз приезжал в Екатеринбург. В столице Урала он сделал несколько работ: в прошлом году художник расписал каллиграфией вентиляционный куб в сквере у Театра драмы, но спустя несколько часов неизвестные испортили арт-объект. Скандал также вызвала его работа «Супрематический крест», которую он сделал на Уралмаше в 2019 году.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

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