Художник Покрас Лампас об испорченном кубе в сквере: «Осуждаю, но это меня не оскорбляет» (ФОТО, ВИДЕО)

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал, как воспринял порчу своих работ в Екатеринбурге, созданных в рамках фестиваля «Карт-Бланш». Накануне ночью он расписал каллиграфией вентиляционный куб в сквере у театра драмы, но спустя несколько часов неизвестные испортили арт-объект вульгарными изображениями. Та же участь постигла работу Покраса на одном из фасадов Уралмашзавода.

В Екатеринбурге опять испортили работу Покраса Лампаса

Художник попросил екатеринбуржцев помочь восстановить оскверненные арт-объекты. В сквер пришли порядка 20 человек с краской и кистями, чтобы замазать непотребства. На импровизированной пресс-конференции Покрас сообщил, что относится к ситуации с юмором.

«Наверное, это был абстрактный художник, который высказывается в городской среде, также как и я. Этот объект [куб в сквере] никому не принадлежит. Это открытое место для уличных высказываний. Но возможно, не совсем этично портить работу в первый же день, вот так вот «в лоб». Я немножко это осуждаю, но сильно критиковать не могу. Потому что это действительно экспрессивная работа. Но меня она не оскорбляет. Наоборот, я люблю, когда события накладывают друг на друга контексты и истории. Посмотрите, сколько коллег пришло помочь исправить эту работу. Мне кажется, это важный показатель того, что людям не все равно, и важно поддерживать уличное искусство. Даже если на первый взгляд кажется, что оно никем не охраняется», – прокомментировал «Новому Дню» художник. Он добавил, что изрисованная «рыбками» (как аттестовали изображения участники пресс-конференции) работа на Уралмаше тоже будет восстановлена.

Покрас также рассказал, какой смысл вкладывал в каллиграфический куб в сквере. «Когда я писал эту работу, то наверху на одной из сторон очень много раз написал слово «свобода». Это была отсылка к работе Эрика Булатова. Задумывалось, чтобы черно-белая схема играла с фоном голубого неба. И тогда под определенным ракурсом «свобода» будет читаться как у Булатова. Вот эту историю я хотел подчеркнуть через монохромный, и, возможно, для кого-то скучный арт-объект. Здесь пространство для экспериментов», – отметил художник.

Напомним, в прошлом году Покрас Лампас принял участие в фестивале «Стенограффия». Он написал огромный «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки с манифестом Каземира Малевича. Спустя несколько дней работу испортили коммунальщики, а затем против стрит-арта выступили православные верующие . Художник переделал работу в «Метасупрематический крест», зашифровав в ней послание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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