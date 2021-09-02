Теория разбитых окон, иноагент и город бесов – в Екатеринбурге завершился фестиваль «Карт-Бланш» (ФОТО)

Сегодня в столице Урала завершился партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-Бланш». Об этом сообщили организаторы в своем телеграм-канале. За две недели фестиваля уличные художники создали почти сотню работ.
На фестиваль в Екатеринбург приехал и известный каллиграф Покрас Лампас. Он расписал окно в центре Екатеринбурга и осветил заброшенную больницу в Зеленой Роще.
В Городке Чекистов художник Сергей Овсейкин сделал работу «иноагент». На ней он изобразил мужчину в пальто – он тайно предлагает познакомиться со СМИ «Медуза» и «Дождь», которых признали в России инагентами.
Антония Лев сделала анкету на стене здания на Луначарского, 185д. В ней она задает оригинальные вопросы: «Какой будет Россия?», «Кого ты любишь?». На стене красуются десятки ответов.
Арт-объкты создаются стихийно, без согласования с властями, поэтому часть произведений уже замазали. Для любителей уличного искусства организаторы сделали карту, на которой обозначены арт-объекты.
Екатеринбург, Никита Кондрашин
Екатеринбург. Другие новости 02.09.21
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