Покрас Лампас переделал «Супрематический крест» после скандала с православными (ВИДЕО)

Покрас Лампас закончил реставрацию своего скандального «Супрематического креста» сегодня к восьми утра. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». Уличный художник приступил к работе в воскресенье.

Покрас Лампас переделывает «Супрематический крест»

«Прилетел художник, чтобы написать каллиграфию. В силу того, что он принял решение поменять немного эскиз, мы перекрыли фоном некоторые участки. Часть каллиграфии была утеряна. Он приехал написать манифест, который был написан изначально на работе», – рассказала журналистам телекомпании «Вести Урал» координатор «Стенограффии» Анна Клец.

Напомним, на площади Первой Пятилетки на Уралмаше уличный художник изобразил «Супрематический крест» с манифестом Малевича. Но некоторая часть православной общественности возмутилась: они посчитали, что нельзя ходить по изображению креста. После этого работу решили изменить. Вместо креста на асфальте Уралмаша в итоге будет три прямоугольника.

«Важность того, что площадь именно объединяет людей, для меня настолько сильная, что я, даже видя какие-то абсолютно разные варианты, – выбрал самый правильный, на мой взгляд. И хочу, чтобы эта работа объединяла горожан, рассказывала о современном искусстве», – объясняет Покрас Лампас.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

В СК официально опровергли слухи о маньяке-вешателе. / В ночь на четверг перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск. / «У вас нет полномочий на такой вопрос», – тагильчанину, который хотел спросить у мэра про аварийные дома, отказали в записи на прием. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»