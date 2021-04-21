Группе «Ария» хотят запретить «распятие» вокалиста на кресте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге группа «Ария» провела техническую репетицию своего концерта в «Экспо-центре». Один из элементов шоу – музыканта на огромном кресте поднимают над сценой. Это может возмутить православных по примеру истории с крестом Покраса Лампаса.

«Ария» везет в Екатеринбург свое шоу, вчера провела техническую репетицию. Собираются вокалиста «распинать» на кресте. Зачем? Знают же, что в Екатеринбурге это чувствительная тема. Православные не смогут отмолчаться. Снова будут скандалы и вот это все. У нас сейчас новый состав Общественной палаты в Екатеринбурге, прошу обратить внимания на эту ситуацию, чтобы как-то решить ее», – написал на фейсбуке политолог и экс-член общественной палаты города Александр Белоусов.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» он пояснил, что такой элемент шоу идет поперек «гармонизации общественной среды». «Это потенциально конфликтная тема, а работа общественной палаты заключается в том числе в сглаживании конфликтов. Надо усадить за стол переговоров все стороны: представителей музыкантов, православных активистов, представителей РПЦ. У нас уже был прецедент с крестом Покраса Лампаса, мы неплохо справились. Но тогда тема вышла на федеральный уровень, а тут можно постараться тихо, мирно все решить», – прокомментировал Белоусов.

Добавим, «Ария» часто использует тему «сатанизма», язычества и вообще религии – как в песнях, так и в шоу. Впрочем, аналогично поступают многие рокеры в России и за рубежом.

Летом 2019 года в Екатеринбурге разгорелся конфликт из-за легального стрит-арта. художник Покрас Лампас изобразил Супрематический крест с манифестом Малевича на площади Первой Пятилетки. Но некоторая часть православной общественности возмутилась. Христиане заявляли, что крест нельзя попирать ногами, а наиболее радикальные представители обвинили Малевича в расстрелах интеллигенции и духовенства, а Покраса – в богоборчестве.

Изображение в итоге переделали.

Фото: Михаил Морозов, е1.ru

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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