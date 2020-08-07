В Екатеринбурге стартовал фестиваль нелегального стрит-арта «Карт бланш» (ФОТО)

В Екатеринбурге начался партизанский фестиваль стрит-арта «Карт Бланш», участники которого не согласовывают с властью или спонсорами свои работы.

Первым арт-объектом фестиваля стала «книга» от уличного художника Ovs9n с заглавием «Как строить мосты между….». Работу можно увидеть под сводами Макаровского моста в центре города.

Ранее организаторы сообщали, что на «Карт бланш» приглашены более 50 авторов. В их числе, например, Покрас Лампас, который в прошлом году делал скандальный крест «Манифест Малевича» на Уралмаше. Также среди гостей фестиваля будет художник Артем Лоскутов, известный как автор первомайской акции «Монстрация».

Во время фестиваля в городе появится от 80 до 100 работ уличных художников, а том числе запланировано создание нескольких муралов. Также организаторы хотят провести несколько офлайн-встреч с художниками и экскурсии по работам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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