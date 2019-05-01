«Меняй!», «Даешь суверенный биотуалет!», «Русские не сопьются!»: по России прокатилась Монстрация (ФОТО)

В более чем двух десятках российских городах в Первомай прошли «Монстрации» – пародийные молодежные демонстрации с абсурдными лозунгами. Самым масштабным карнавал получился в Новосибирске – на родине этой шуточной аполитичной акции.

Фото: tayga.info

Фото: tayga.info

Демонстрантов не отпугнул пришедший в регион холод – температура сегодня опустилась до нуля градусов. По оценкам местного издания «Тайга Инфо», на согласованную властями «Монстрацию» собралось до 2,5 тысяч человек. Полиция насчитала 1,1 тыс. участников. В мэрии отметили, что акция прошла без нарушений.

В этом году организаторы альтернативного Первомая выбрали не один, а сразу два главных лозунга демонстрации. Сначала в голове колонны был развернут баннер «Нам хана».

Фото: Tayga.info

Затем его сменил лозунг «Городу нужны мы, а не эта тряпка».

«Монстранты» прошли по Красному проспекту под музыку техно, скандируя «кря-кря» и периодически выкрикивая смешные лозунги.

В толпе можно было увидеть плакаты «Свободу единорогу», «Фейккульт-привет», «Мы за суверенный биотуалет!», «Всё», «Свято вечно», «Меня терзают мутные соленья», «Кто сжег кнопки в моем социальном лифте?», «Жизнь меня к такому не готовила», «Вы все такие милые, что аж тошнит», «Меняй», «Осознавай», «Выбор – есть!», «Там котам» и др.

Бессменный организатор шествия художник Артем Лоскутов отметил, что сегодняшняя «Монстрация», как и прежде, «подводит итог года в коротких формулах» и «проявляет контекст, в котором все находятся» (цитата по «Интерфаксу»).

Ряд участников акции вышли с плакатами, в которых высмеются скандальные законы об оскорблении власти, фейковых новостях и «суверенном Интернете».

Другие «монстранты» обыгрывали резонансные заявления чиновников в отношении рядовых граждан, вызвавшие волну возмущения среди россиян. В частности, участник в костюме динозавра ходил с плакатом: «Мы вымерли, потому что государство не просило нас рожать».

Фото: tayga.info

Москва, Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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