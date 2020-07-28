Креков: «Скорая в Екатеринбурге задышала спокойно»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков сообщил, что скорую помощь в Екатеринбурге удалось разгрузить. «Я часто общаюсь с главным врачом станции скорой помощи Екатеринбурга [Игорем Пушкаревым], могу с удовлетворением сказать, что работы много, но меньше. Станция задышала свободно, наверно, это почувствовали горожане. Не сравнить с тем, что было три недели назад. Это другое качество», – сказал он.

По его словам, нагрузку со скорой сняли, так как, во-первых, пациентов с коронавирусом и подозрением на него на компьютерную томографию доставляют другим санитарным транспортом. Во-вторых, были открыты дополнительные бригады СМП. В-третьих, приобретены новые машины для скорой, в том числе – 30 автомобилей, которые оплатили попечители Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Андрей Симановский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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