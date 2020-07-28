Марафон «Европа – Азия» пройдет онлайн

Марафон «Европа – Азия», который меньше чем за неделю до старта отменил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, может пройти онлайн. Об этом «Новому Дню» рассказал организатор спортивного мероприятия Андрей Уткин. «У нас все готово было на 99%, у людей билеты куплены. Решаем вопрос по поводу онлайн-формата, когда люди получают свой номер, футболку, бегут – бежать можно, где угодно, а потом предъявить трекинг и получить медаль», – сказал собеседник «Нового Дня».

По его словам, сейчас вместе с областным минспорта решается вопрос о том, можно ли будет установить стартовую или финишную арку, чтобы участники могли сделать фото на память, а также определяется место, где будут выдавать номера, футболки и медали.

Отметим, что в один день с «Европой – Азией» должен был состояться и полумарафон «ЗаБег». Его организатор в Екатеринбурге Алексей Анисимов самоустранился от комментариев, заявив, что не уполномочен на это. Впрочем, по словам Уткина, изменения формата этого спортивного мероприятия, скорее всего, будут такими же, и «ЗаБег» также переместится в онлайн.

Добавим, что в этом году на «Европе – Азии» ожидалось около четырех тысяч участников из разных городов России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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