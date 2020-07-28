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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Вторник, 28 июля 2020, 15:21 мск

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Марафон «Европа – Азия» в Екатеринбурге отменен

Легкоатлетический марафон «Европа – Азия», который должен был состояться в Екатеринбурге 2 августа, отменен.

«Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», – написал губернатор Евгений Куйвашев в инстаграме.

Распоряжение главы региона о проведении марафона было подписано всего несколько дней назад, 24 июля. Предполагалось, что соревнование будет без зрителей и с раздельным стартом для участников. При этом было заявлено, что в забеге могут принять участие до 4 тысяч человек.

Накануне губернатор продлил режим повышенной готовности в Свердловской области. Регион по-прежнему находится на втором месте в России по приросту заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в области регистрируется более 200 новых случаев Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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