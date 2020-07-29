У 84-летней пенсионерки мошенницы выманили тысячу долларов и 330 тысяч рублей

Мошенницы выманили у 84-летней жительницы Екатеринбурга около 400 тысяч рублей. Деньги пенсионерка отдала незнакомкам сама.

Как она рассказала в полиции, к ней на остановке «Онуфриева» подошла неизвестная женщина, которая рассказала о том, что в семье пожилой екатеринбурженки проблемы и поэтому ей необходима помощь. Вскоре к мошеннице присоединилась ее подельница, вместе они увели жертву в ближайший двор, выведали у нее, сколько денег у нее есть, и потребовали принести их, чтобы «заговорить» наличность.

Пострадавшая сняла со счета в банке 330 тысяч рублей и принесла из дома еще 1000 долларов. Всю наличность она отдала мошенницам, которые ждали ее в том же дворе. «Одна из женщин достала черный пакет, положила в них деньги и убрала к себе в сумку. Еще некоторое время она рассказывала пенсионерке о том, что нужно обязательно снять порчу с денег, иначе в ее жизни все будет плохо. После этого мошенница отдала жертве пакет, велев положить его под подушку и держать там десять дней. Через три дня пенсионерка достала пакет и обнаружила, что вместо денег в нем находится газетная бумага. Женщина обратилась в полицию», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас сотрудники ОП № 4 расследуют уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», устанавливают личности подозреваемых и их местонахождение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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