Гадалки украли у бабушки из Екатеринбурга золото и 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц. Бабушка 19 июля вышла из дома вынести мусор, и к ней привязалась гадалка. Под предлогом поиска детсада женщина 50 лет на вид завязала с бабушкой разговор, начала убеждать, что на нее навели порчу, и если ее не снять, то через 40 дней у пожилой женщины умрет сын. Гадалка протянула мешок с канцелярскими скрепками и предложила достать горсть и сжать их в кулаке. Разжав руку, жертва увидела, что одна скрепка покрыта ржавчиной – это мошенница представила доказательством будущего несчастья.

В это время к беседующим присоединилась еще одна мошенница, которая рассказала бабушке, что гадалка ей уже помогла, исцелила внучку от неизлечимой болезни. И пенсионерку уже две женщины начали уговаривать снять порчу. Жертва сдалась. Она принесла из дома наличные и золото, гадалка убрала имущество в черный носок, попросила бабушку отвернуться, засунула носок ей за пазуху и сказала носить там 10 дней. На десятый день доверчивая бабушка заглянула в носок, нашла там резаную бумагу и камни и пошла в полицию.

«В настоящее время по данному факту следственным подразделением отдела полиции № 9 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей части 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности подозреваемых, а также место их нахождения», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Добавим, недавно стало известно об аналогичной истории с 84-летней екатеринбурженкой. У нее гадалки украли около 400 тысяч рублей под предлогом снятия порчи с денег.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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